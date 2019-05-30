Москвичам предложили выбрать программы на «МосОбр ТВ»

Жителям столицы предложили выбрать наиболее интересные темы и форматы телепередач, которые будут выходить в новом сезоне на официальном телеканале департамента образования и науки Москвы – «Московском образовательном». Соответствующий опрос появился на портале «Активный гражданин».

«Московскому образовательному» в этом году исполнится четыре года! Все это время он рассказывает о столичном образовании просто, доступно и интересно. В его эфире – сюжеты о жизни школьников, новости, образовательные программы, ток-шоу и др. В ближайшее время программу телеканала планируется обновить: добавить передачи и темы, которые наиболее востребованы зрителями», – говориться в опросе.

Участникам опроса предлагают проголосовать, как за имеющиеся варианты (Познавательные программы для школьников, передачи о развитии столичной системы образования, ток-шоу и дискуссии с участием руководителей школ и системы образования, программы в формате «Учителя – учителям», Обзоры возможностей столичных школ), так и предложить свой. Кроме того, предусмотрена возможность проголосовать за то, чтобы данный вопрос решали профессионалы своего дела.

Московский образовательный телеканал ежедневно рассказывает о жизни московских школ. Гостями передач становятся директора школ, учителя, эксперты, школьники и их родители. Телеканал помогает столичной системе образования быть более открытой.

«Эта открытость является одним из очень мощных факторов развития московской системы образования», – отмечает руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

На сайте «Московского образовательного» говорится, что задача телеканала – «сделать образование интересной, нескучной и обсуждаемой темой, в полном объёме использовать интерактивные обучающие возможности интернета, а также как можно более доступно и объективно информировать аудиторию обо всём самом интересном и актуальном, что происходит в образовательно-культурном пространстве столицы».