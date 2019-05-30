Употребление в пищу продуктов с высокой степенью переработки повышает риск смерти

Учёными доказано, что регулярное употребление в пищу продуктов с высокой степенью переработки повышает риск преждевременной смерти от инсульта и сердечного приступа.Речь идет о чипсах,готовых блюдах и газировке.

Продукты ультра-обработки обычно продаются "готовыми к употреблению" в упаковке с промышленными веществами, такими как консерванты и подсластители. Французские ученые считают, что такие блюда повышают получить риск инсульта на 12%, а их испанские коллеги говорят о 62 % нарастающей смерти. Об этом пишет портал Актуальные новости.

«Мы выявили связь между ультра-обработанной пищей и ухудшением здоровья. Наша работа должна побудить политиков пересмотреть законы о пищевых продуктах. Чтобы не попасть в группу риска, старайтесь есть минимально обработанную пищу», - дал комментарий эксперт.