МЧС: как выжить во время грозы

Как сообщили ранее специалисты центра погоды «Фобос», гроза и ливни придут в столицу в четверг, 30 мая в вечерние часы, а к ночи осадки станут слабеть.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов советует избегать вылазок на природу в дни, когда синоптики и экстренные службы предупреждают о погодной опасности, пишет НСН.

«Если человек находится в городе, ситуация гораздо проще. Есть много мест, где можно укрыться — либо спуститься в метро, либо зайти в ближайший торговый центр, сесть в свой автомобиль. Вероятность того, что в условиях города в человека попадёт молния, минимальна, она практически отсутствует. Потому что в городе высокие здания с молниеотводами, и молния будет бить в них», — рассказал эксперт.