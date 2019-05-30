Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга

В СМИ проходит активная кампания, направленная против врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Методы информационной борьбы, как пишут коллеги из издания pravda.ru, настолько грубые, что иначе как травлей это не назовешь. При ближайшем рассмотрении оказывается, что шумиху создает небольшая кучка ангажированных СМИ и лиц, преследующих собственные интересы.

Отдельные издания и общественные организации на протяжении нескольких месяцев совершают агрессивные выпады в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Со стороны может показаться, что возмущения носят массовый характер. Однако на поверку становится понятно: всю эту шумиху обеспечивает небольшая кучка организаций, которые методично бьют в одну и ту же цель.

Мало фактов и много разговоров

Никаких конкретных претензий к Беглову не предъявляется. В ход идут лишь странные рассуждения об "абсолютном несовпадении" и "кармической несовместимости" города и Беглова, о чем и пишет издание ЗакС. ру, которое вызывает сомнения в адекватности авторов. Это было бы забавно, если бы не было так часто.

Активная информационная кампания против врио губернатора Петербурга накануне выборов — свидетельство того, что существует заказчик этой травли. Журналисты проследили, кто активнее всего публиковал заказные материалы, очерняющие Беглова.

Большое количество статей против врио губернатора выпустили издания ЗАКС. РУ, "Мой район" и "Новая газета в Петербурге". Материалы, призванные освещать работу врио губернатора, то и дело скатываются на личности, приписывая политику различные недостатки — нерешительность, излишнюю любовь к себе и прочие неубедительные, но эмоционально заряженные эпитеты. Подача материала не оставляет читателю шанса задуматься и указывает на грубую "заказуху".

Все три издания связывают с холдингом "Медиа-СПб" Алексея Разоренова, за криминальные методы работы прозванного "Дон Розарио". "Медиакиллер" Разоренов известен тем, что специализируется на информационном рэкете и черном пиаре. К примеру, холдинг продвигал идеи отдельных активистов, а также парламентариев Резника, Вишневского, Нотяга и других, которые под предлогом градозащиты шантажировали строительные компании Петербурга. Факт вымогательства был доказан в суде, хотя некоторым участникам дела из-за недостатка улик удалось избежать наказания.

На сцену выходит Ходорковский

В очернении Беглова замечено и МБХ-медиа, которое, как известно, принадлежит беглому олигарху Ходорковскому, ведущему информвойну против России из-за границы. Принципы работы МБХ те же, что и у "Медиа-СПб" — минимум факторики, максимум эмоций, разве что издание Ходорковского действует издалека, что развязывает журналистам руки.

Несмотря на то, что заказные статьи против Беглова публикует не одно и не два издания, авторов в этом "жанре" совсем немного. Это разбивает тезис о "массовом недовольстве петербуржцев", который пытаются внедрить заказчики информационной кампании. Ярким примером автора, специализирующегося на информационной травле политика, является обладательница "Золотого пера" и соавтор телеграм-канала "Ротонда" Мария Карпенко. Судя по всему, журналистка пишет "заказуху" против Беглова для всех изданий, которые согласятся на публикацию — от раскрученной "Новой газеты в Петербурге" до сетевого и никому неизвестного "Поребрик.медиа". При этом посещаемость "Поребрика" практически нулевая, что совершенно не смущает журналистку.

Против врио губернатора высказались и отдельные организации — в частности, так называемый "ФБК" Алексея Навального вместе с Любовью Соболь и другими сотрудниками фонда. Несмотря на грядущие московские выборы и связанные с этим хлопоты, в "ФБК" вдруг начали активно интересоваться делами Санкт-Петербурга.

Главное — подача

Показательно, как эти СМИ освещают связанные со Смольным события: каждая новость о планах Смольного и все заявления врио подаются так, чтобы подсветить "неготовность" Беглова занять пост губернатора.

Вот, например, новость про декларацию о доходах за 2018 год, которую представил Беглов — "Коммерсантъ" подал с совершенно нейтральным заголовком.

А "Мой район" не просто подчеркнул сумму, но и подсчитал "дневную зарплату градоначальника".

И точно в пару ему заметка газеты "Мой район" — разумеется, о том, что городские теплосети стали чаще ломаться.

По поводу пресс-конференции 29 мая, на которой Беглов присутствовал, теплая компания "независимых изданий" тоже поупражнялась в искусстве заголовка. В версии "Поребрика" и "Моего района" все выглядит так, будто врио отказался общаться с журналистами и сбежал.

Издания умолчали, что пресс-конференция была посвящена конкурсу молодых управленцев "Мой город — мои возможности", а также что врио губернатора не был заявлен как один из основных участников. Как пишут "Невские Новости", пресс-конференция началась в 11-00, Беглов дал старт конкурсу и в 11:30 уже был на заводе "Силовые машины", как-то и было запланировано в его графике.

Не рефлексируйте — распространяйте!

Свою неприязнь к Беглову выразила и молодежная группа "Весна". "Молодые да ранние" уверяют, что Беглов непременно "разрушит Петербург". Впрочем, учитывая резко негативный настрой петербуржцев по отношению к "веснинцам", замеченным в оргиях, совращении школьниц и употреблении наркотиков, их слова вряд ли будет услышаны. Хотя они, как часть оппозиционного комьюнити, вряд ли смогли бы промолчать.

И, наконец, ожесточенной критикой Беглова занимаются некоторые петербургские политики, в частности, депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник. Парламентариев связывают давние дружба и сотрудничество. Выше уже упоминалось о схемах теневого заработка, которые использовали депутаты, заставляя строительные компании Петербурга регулярно заносить крупные суммы денег. Используя соцсети, Резник и Вишневский также активно критикуют врио губернатора, создавая видимость работы на благо города, а также защищая собственные теневые схемы.

Все вышеуказанные участники информационной кампании против Беглова оказывают друг другу всестороннее содействие — репостят статьи, выступают с поддержкой и активно комментируют посты.

СМИ хвалят политиков, политики в качестве благодарности выбивают для СМИ гранты или заказывают "джинсу", а якобы "независимые" журналисты работают, не покладая пера, в нужном направлении. Например, журналистка Мария Карпенко замечена не только в травле Беглова, но и в огромном количестве хвалебных материалов в адрес Максима Резника, которые охотно публикуют СМИ медиамагната Разорёнова. Они, в свою очередь, активно пиарят молодую журналистку. А теплые отношения Резника и Вишневского известны давно — их дружбе не помешал даже наркоскандал, в который попал Резник. Несмотря на урон репутации, Вишневский продолжает оказывать поддержку давнему партнеру.

Иными словами, акцию "против Беглова" организовала тесная группа людей, постоянно работающих в связке и покрывающих друг друга в случае проблем с законом. Им невыгодно, чтобы у власти был врио губернатора Санкт-Петербурга, который помешает их давним отточенным механизмам. Учитывая агрессивность информационной атаки и наличие отработанных схем преступного обогащения, понятно: на кону стоит некий жирный куш, отказываться от которого заказчики травли не собираются.

Оригинал публикации pravda.ru