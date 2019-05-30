Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
30 мая 2019, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
«Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата», - заверил Песков граждан страны.
По словам пресс-секретаря президента, о падении доходов россиян говорят многие организации, и в Кремле пристально наблюдают за происходящим. Власти страны работают над реализацией «комплекса мер, направленных на исправление ситуации», в числе которых и национальные проекты, передаёт znak.com.