Диетолог: у пожилых людей снижается аппетит

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью Rambler News Service посоветовал людям жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой для поддержания тонуса.

Диетолог Арсений Мартинчик рассказал, что российские пенсионеры и люди старшего возраста часто и так злоупотребляют голоданием, нередко доводя себя до смертельного состояния, отмечает НСН.

«Проблема пожилого человека в том, что снижается аппетит. У многих наших граждан нет зубов. Им трудно ориентироваться среди рекламы, ярких упаковок. Более того, сам процесс выбора пищи, приготовления требует от пожилых людей энергии. А её нет», — заявил эксперт.