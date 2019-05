Перечислены самые лучшие песни в истории

Составлен рейтинг самых лучших песен в истории человечества. Возглавляет список песен композиция Yesterday британской группы The Beatles. Её перепели более 600 раз. Песня провела около 11 недель в топовых американских чартах.

На втором месте песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel. Завершает список лидеров "лучших песен всех времён" - Rolling In The Deep певицы Adele.

Отмечается, что в десятку "любимых песен" вошли Bad Romance Леди Гаги, Bohemian Rhapsody великих Queen, Let It Be от The Beatles и Satisfaction группы The Rolling Stones.

Исследование провел портал "24/7 Wall Street", разработав специальный индекс, который учитывал место песни в чарте Billboard Hot 100, количество продаж и записанных кавер-версий.