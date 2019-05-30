Эксперты назвали 9 продуктов, которые разрушают зубы

Эксперты назвали 9 продуктов, которые вредят здоровью зубов, разрушают зубную эмаль и грозят развитием кариеса. Разные сладости становятся отличной пищей для бактерий. Даже кислые конфеты вредят зубам.

Оказывается, не очень полезен для здоровья зубов хлеб. В составе хлеба есть крахмал, который после расщепления преобразуется в сахар. Хлеб при пережевывании превращается в кашицу, которая прилипает к зубам и способствует размножению микробов. Это еще один повод выбирать цельнозерновые изделия.

Сухофрукты, как и сладкая еда провоцируют разрушение эмали зубов. После того, как вы поели сухофрукты, желательно прополоскать рот и воспользоваться зубной нитью.

Чипсы из-за содержания в них сахара также могут грозить развитием кариеса, особенно если есть предпосылки. Если эмаль на зубе чуть-чуть повреждена, пережеванные чипсы, превратившиеся в кашицу, попадают в микротрещину и усиливают разрушение зуба.

Аккуратно нужно быть с цитрусовыми. Так лимонный сок может разрушить зубную эмаль. Для уменьшения вредного воздействия цитрусовых на зубы необходимо прополоскать рот водой после их употребления.

Алкогольные напитки вредны тем, что они сушат ротовую полость. Из-за них уменьшается количество слюны, и осложняется удаление остатков пищи, размножение вредных бактерий. Это, в свою очередь, приводит к образованию кариеса. Красное вино может испортить цвет зубов, они могут потемнеть.

В энергетических напитках очень высокий уровень кислотности, который и приводит к разрушению зубной эмали.

Ещё один вредный для зубов напиток — кофе. Из-за кофе может испортиться цвет зубов, а кислая среда с сахаром и сливками вызывает рост бактерий и разрушает зубную эмаль, - сообщает "МедикФорум".

Газированные напитки содержат сахар, который, как все сладкое провоцирует повышение кислотности во рту, разрушает зубную эмаль.