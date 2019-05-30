Российские астрофизики объяснили, почему Вселенная не была уничтожена в момент Большого взрыва

Астрофизики из Новосибирска объяснили, почему Вселенная существует и не была уничтожена в момент Большого Взрыва. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на сайте тележурналиста Андрея Караулова.

Согласно версии, принятой в ученом сообществе, в первые мгновения после взрыва возникло равное количество материи и антиматерии, но после образовалась асимметрия из-за преобладания материи. Это связано со способностью вещества и антивещества аннигилировать друг друга. Почему тогда Вселенная, состоящая в большей степени из материи и в меньшей – из ее зеркального отражения – не погибла?

По данным расчетов, проведенных специалистами, до того, как возникли частицы материи и антиматерии, происходили процессы, способные предотвратить их аннигиляцию. Ученые полагают, что Вселенная представляет собой множество «пузырьков» - доменов, между которыми находятся границы – доменные стенки. Толщина последних меняется в различных моделях космологической инфляции.

Российские физики с помощью компьютерных моделей выяснили, что толстые стенки изначально расширялись, но когда их толщина становилась меньше так называемого радиуса Хаббла, ситуация резко менялась. В этот момент стенки между «пузырьками» начинали сжиматься и через некоторое время достигали некоторой постоянной, исчезающе малой величины, на которую дальнейшее расширение мироздания никак не влияло.

Данные процессы, согласно предположению специалистов, происходили еще до возникновения частиц материи и антиматерии. Это должно было спасти их от взаимного уничтожения после того, как завершилась первая фаза расширения Вселенной.