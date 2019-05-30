Вечером в Москве ожидаются ливни и грозы

В центре погоды "Фобос" сообщили, что в четверг, 30 мая, вечером в столице ожидаются ливни и грозы. Отмечается, что температура воздуха составит до 26 градусов тепла.

Специалисты уточняют, что в первой половине дня к столице подойдёт холодный фронт, а ближе к вечеру могут выпасть первые осадки в виде дождя.

"В Москве ливни с грозами ожидаются уже в начале дня. А пик ненастья придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть. И в пятницу во второй половине дня дожди полностью прекратятся", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве и Московской области ожидается жаркая погода с кратковременными дождями, грозой или градом. Ночью температура колеблется от 12 до 15 градусов.