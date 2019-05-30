Космонавт Алексей Леонов, который впервые в истории вышел в открытый космос, отмечает юбилей.

Дважды Герою Советского союза 30 мая исполнилось 85 лет.

Алексей Леонов - генерал-майор авиации - в День космонавтики давал интервью "Аргументам недели" и рассказал о первом выходе человека в открытый космос в 1965 году. Леонов летал в космос с Павлом Беляевым, который был командиром экипажа.

"Сергей Павлович Королев перед полетом сказал нам: «Я прошу обо всем докладывать на Землю. Обо всем!» И вот с такими напутствиями мы с Пашей Беляевым в марте 1965 года и полетели...", - вспоминает Леонов.

Через 1 час 35 минут после старта корабля "Восход-2" Павел Беляев доложил: "Внимание! Человек вышел в космическое пространство!". Эти слова услышал весь мир. 12 минут 9 секунд пребывания Алексея Леонова в космосе потрясли мир.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон" со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

Президент Владимир Путин поздравил космонавта Алексея Леонова с юбилеем и наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.