Законодатели Юга России сделали прививку на «Дереве Дружбы»

Руководители делегаций XXX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая проходит в настоящее время в Сочи, побывали во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических культур.

В ботаническом саду научного учреждения законодатели сделали прививку на всемирно известном памятнике природы «Дерево Дружбы». Более восьми десятилетий оно является символом единения людей со всех уголков Земли. Поэтому неслучайно одним из мероприятий Конференции ЮРПА стало посещение этого места. Парламенты юга России тесно взаимодействуют по многим направлениям, а принятые ими совместные решения дают ощутимые плоды и реализуются на практике.

Участие в знаковом событии приняли председатель ЮРПА, спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, руководители делегаций представительных органов Южно-Российской парламентской ассоциации из Адыгеи, Калмыкии, Крыма, города-героя Севастополя, а также Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ингушетии.

- Символично, что в этот год - четвертьвековой юбилей современного парламентаризма - мы все вместе: представители ЮФО, ассоциированные члены ЮРПА собрались здесь в Сочи и сделали прививку на Дереве Дружбы. Это залог того, что мы вместе, помогаем друг другу, учимся друг у друга, используем лучший опыт регионального парламентаризма. Как и стволов на этом дереве, нас много. И в этом наша сила. Наша сила в том, что мы разные, но у нас одна корневая система, - сказал Юрий Бурлачко после завершения церемонии.

За памятную прививку, которую сделал спикер Законодательного Собрания, ему было присвоено почетное звание «Садовода дружбы»

Сейчас на самом дереве уже более 3000 прививок. В списке тех, кто участвовал в этой ставшей уже доброй традицией церемонии, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, главы различных государств, видные деятели науки и искусства. В настоящее время на уникальном дереве растут ветви, привитые представителями 170 стран мира.

В ходе посещения научно-исследовательского института руководители делегаций осмотрели и другие объекты ботанического сада, посетили музей, приняли участие в дегустации Краснодарского чая.