Большинство инициатив законодатели Юга России поддержали

В юбилейной XXX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая проходит в Сочи под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко, состоялись заседания восьми комитетов ЮРПА. Три из них были выездные, в ходе которых обсуждению вопросов предшествовал осмотр объектов, ставших местом проведения мероприятий.

Комитет ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи во главе с первым вице-спикером ЗСК, председателем комитета по вопросам информационной политики Николаем Гриценко работал во Дворце спорта «Большой». Его члены познакомились с этой уникальной спортивной базой, где пять лет назад ставились олимпийские рекорды. На заседании комитета рассмотрено пять инициатив. На заседании были представлены одни из наиболее значимых проектов конференции: о создании в субъектах РФ условий для развития спорта шаговой доступности и об организации патриотического воспитания детей и молодежи. Обе инициативы предложены кубанским парламентом.

Заседание комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию прошло на базе ботанического сада «Дерево Дружбы». Парламентарии, в числе которых был заместитель председателя этого комитета ЮРПА, первый зампред комитета ЗСК по вопросам агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко, рассмотрели наряду с другими вопросами проекты, внесенные кубанскими законодателями. К примеру, один из них предполагает оказание финансовой господдержки небольшим винодельческим предприятиям. Разработать соответствующий законопроект аграрному комитету кубанского парламента поручил спикер ЗСК Юрий Бурлачко в ходе своего недавнего визита в Крымский район.

Новая сочинская школа № 100 приняла комитет ЮРПА по образованию, науке, культуре и информационной политике. По пути участники конференции посетили образовательный центр «Сириус». На заседании, которое провел член этого комитета ЮРПА, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, депутаты рассмотрели четыре инициативы по организации отдыха детей и их оздоровления.

Не менее важные вопросы рассматривались на заседаниях остальных комитетов ЮРПА. Так, комитет по законодательству, государственному строительству и МСУ обсудил ряд инициатив, в том числе касающихся борьбы с коррупцией, организации местного самоуправления, разработки и принятия федерального закона о парламентском контроле в субъектах Российской Федерации.

В комитете по бюджету, налогам и собственности были проанализированы инициативы о принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, изменения в Налоговый кодекс РФ и т.д.

Вопросы долевого строительства, пользования и распоряжения объектами культурного наследия, а также работу легкового такси в числе прочих тем обсудили на заседании комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи.

Члены комитета по экономической политике, промышленности, внешнеэкономическим связям говорили о развитии рынка газомоторного топлива, создании на территории Южного федерального округа специализированных складских помещений для хранения изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции, внесении изменений в законодательство, регламентирующее правила ценообразования на оптовом рынке электроэнергии и другие вопросы.

Комитет по социальной политике, труду и здравоохранению уделил внимание таким темам, как восстановление статуса ветеранов Великой Отечественной войны лицам, проживавшим на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, изменение правил расчета страхового стажа лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и ряду прочих.

Участники обсуждений в ходе заседаний всех комитетов поддержали большинство представленных инициатив регионов.