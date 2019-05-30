Юрий Лужков рассказал, как бороться с засухой

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, которого в шутку называли властелином колец за построенные вокруг Москвы кольцевые дороги - МКАД, Третье транспортное, Садовое, Бульварное кольца, грозит сыскать славу ещё и перебросчика рек. В своё время у него был проект по доставке сибирских вод в Среднюю Азию. И вот опять крепкий хозяйственник предлагает свой план борьбы с засухой.



В последнее десятилетие на европейской части России наблюдается выраженная тенденция к засухам и маловодьям. Из-за маловодья на реках возник дефицит водных ресурсов для сельского хозяйства и промышленных нужд, обнажились проблемы судоходства из-за недостаточности глубин рек, в том числе туризм стал практически невозможен на отдельных участках Волги, Оки, Дона, Волго-Донском канале, где порой нужно высаживать пассажиров, перегружать суда, для того чтобы проходить обмелевшие участки. Грузоперевозки стали проблемой на многих участках Дона.



В этих условиях каждый кубометр воды становится практически на вес золота. Нарушив все существующие нормы, правила и конвенции ООН по международному использованию водных ресурсов, в 2015 г. Украина полностью перекрыла подачу днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.



Видимо, было бы правильным уже сейчас российской власти принять решение по компенсации недостатка водных ресурсов европейской части России, тем самым решить проблему дефицита водных ресурсов в бассейне Волги и Дона. В качестве первого технически простого этапа предлагается изъять на территории России часть стока притока р. Днепр – Десны, объёмом 3–4 куб. км, направить его в бассейн р. Оки, преодолев водоводом пологий водораздел высотой около 30 метров.последующей перекачкой через Керченский пролив в концевую часть Северо-Крымского канала и реверсной подачей воды по нему на всю территорию Крыма с применением самых современных водосберегающих технологий.



Подачу воды из р. Дон в Крым в объёме 1–1,5 куб. км в год можно было бы осуществить несколькими способами – с помощью трубопровода, проложенного по дну либо берегу

Азовского моря, или с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым. Реализация проекта позволила бы навсегда и независимо от какого-либо другого государства решить проблему водоснабжения Крыма.



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