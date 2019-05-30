«Московское долголетие» масштабируют

Успешное развитие программы столичных властей «Московское долголетие» привело к решению масштабировать ее опыт на все регионы. Программа, разработанная на базе проекта НИУ ВШЭ, посвящённого социальной адаптации старшего поколения, стартовала в Москве в марте прошлого года.

Доля пожилых людей в общей численности населения растет, и вопрос повышения качества их жизни стоит очень остро. России необходима концепция активного долголетия, которая поможет людям оставаться здоровыми, социально и экономически успешными в возрасте 55+.Разработка концепции активного долголетия началась в НИУ «Высшая школа экономики» еще в 2014 году. Спустя годы она стала основой для пилотной социальной программы «Московское долголетие», рассчитанного на жителей возраста 55+ каждого района столицы.

Запуск «Московского долголетия» состоялся в марте 2018 года. В рамках программы москвичи пенсионного и предпенсионного возраста получают дополнительное образование, реализуют свой творческий потенциал и занимаются спортом. За год программа охватила более 200 000 человек, на базе городских учреждений было создано 9000 кружков и секций. К реализации «Московского долголетия» привлечено 4000 преподавателей, которые занимаются с участниками английским языком, рисованием, пилатесом, помогают овладеть компьютерными программами и восстановить здоровье с помощью ЛФК.

Куратором программы «Московское долголетие» выступает проректор НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Касамара. Она также входит в Экспертный совет по созданию Федеральной программы досуга и дополнительного образования населения в возрасте 55+, выработке стандартов для программ обучения и переобучения пожилых людей.

Оценив результаты первого года работы «Московского долголетия», столичные власти решили сделать ее постоянной, а в конце марта 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывести программу на федеральный уровень. В июне 2019 года практический опыт «Московского долголетия» будет представлен на третьем Форуме социальных инноваций регионов.

Площадка создана для обсуждения социальных проблем, обмена опытом и презентации лучших социальных проектов и практик страны. Тренд на активное долголетие, интеграция людей старшего возраста в новые условия, станет одной из главных тем деловой программы Форума. Профессионалы социального сектора обсудят современные методы и технологии продления жизни и улучшения ее качества.