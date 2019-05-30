Airbus А320 рейса Москва - Грозный вернулся в Шереметьево после срабатывания сигнализации

Пассажирский самолет А-320 рейса Москва - Грозный сегодня вылетел из аэропорта "Шереметьево", но из-за отказа системы пожаротушения вернулся воздушную гавань вылета и совершил посадку.

Airbus благополучно приземлился, в результате авиапроисшествия никто не пострадал. По данным экстренных служб, на борту авиалайнера сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и лишь затем совершил посадку.

СМИ написали об аварийной посадке. Начальник пресс-службы "Шереметьево" Роман Генис заявил, что посадка прошла штатно и не была аварийной, - передает РИА Новости. На борту самолета находились 155 пассажиров.