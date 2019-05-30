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Экологическая акция волжских пивоваров

30 мая 2019, 12:28 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Экологическая акция волжских пивоваров

30 мая  2019  года сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский  провели экологическую акцию, приуроченную ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

AB InBev Efes традиционно проводит экологические акции и субботники, уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей.В этом году сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский  совместно с сотрудниками ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» провели акцию по уборке водоохранных зон водоемов на территории поймы на ер. Гнилой близ хутора Рыбачий Среднеахтубинского муниципального района. Участники акции тщательно проверили каждый квадратный метр берега ерика, излюбленного места отдыха жителей региона. В ходе мероприятия было собрано более пятидесяти больших мешков мусора с пластиком, стеклом, жестяными банками. Это уже традиционное мероприятие по уборке берегов водоемов уникального биосферного резервата – Волго-Ахтубинской поймы, проводимое волжскими пивоварами. На протяжении шести лет сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский принимают участие в акциях федеральной целевой программы «Вода России».

Также специалисты отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии провели на заводе экологическую просветительскую акцию, посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды. Работникам завода раздали буклеты с рекомендациями по раздельному сбору мусора, энергосбережению, водопотреблению и бережному отношению к природе.

- Наша мечта – объединять людей, чтобы делать мир лучше – и именно поэтому мы стремимся  сохранять окружающую среду и поддерживать местные сообщества. Изменение климата сейчас является наиболее острой проблемой, стоящей перед человечеством и влияющей на природные ресурсы, используемые для производства нашего высококачественного пива. Безусловно, одно из приоритетных направлений нашей компании – это бережное и ответственное отношение к природе, именно поэтому в марте прошлого года, Компания на глобальном уровне представила цели в области устойчивого развития до 2025 года. Среди них: поддержка эффективного сельского хозяйства, бережное отношение к воде, применение экологичной упаковки и противодействие изменению климата – отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский  Игорь Валерьевич Гайдым, – исходя из этого, мы ставим перед собой задачи и добиваемся значительных результатов по снижению водопотребления, энергии, выброса парниковых газов, а также уделяем большое внимание вопросу переработки отходов.

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