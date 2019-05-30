CМИ оценили подорожание билетов в плацкартные вагоны, а РЖД опровергли информацию о росте цен

Общероссийское объединение пассажиров проанализировало цены на билеты на поезда в плацартных вагонах по 12 направлениям. Пассажиры начали сетовать на подорожание билетов.

Выяснилось, что более всего, в два раза, подорожали поездки на поезде из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Меньше всего, на 65-68 процентов, подорожали билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.

Рассматривали цена на июль-август.

Организация направила информационное письмо по поводу повышения цен на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, - пишет газета "Известия". Общероссийское объединение пассажиров попросило ФАС проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкартных вагонах на период летнего сезона и в случае выявления нарушений "применить соответствующие меры" к РЖД.

Представители РЖД опровергли данные о повышении цен на проезд в плацкартных вагонах. Как рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов, тарифы на этот год были установлены ещё в конце 2018 года и не менялись, - передаёт РИА Новости.

По его объяснению, компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов на время различных акций. "В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов", — отметил Иванов.