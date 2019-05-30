Очевидцы рассказали о ДТП в Новой Москве, сотрудникам ДПС пришлось организовать погоню за нарушителем

В городе Московский на территории Новой Москвы произошло ДТП. Экипаж дорожно-патрульной службы гнался за нарушителем - водителем легкового автомобиля, - сообщает kp.ru. Уходя от погони ДПС, нарушитель выехал на полосу встречного движения и протаранил белый автомобиль «Форд».

Очевидцы сняли дорожный инцидент на видео. По словам свидетелей аварии, все живы. Возможно, кто-то из участников ДТП пострадал. Авария произошла на Проектируемом проезде 5259. После столкновения нарушившего правила дорожного движения задержали сотрудники полиции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.