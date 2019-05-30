Врачи выходили девочку, родившуюся весом менее 250 граммов

Врачи выходили недоношенного ребенка, появившегося на свет весом менее 250 граммов, размером с большое яблоко. Девочка родился на 23-й неделе беременности. Женщина не доносила ребенка три месяца.

В США врачам больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего удалось выходить родившегося самого маленького ребенка в мире.

"Сайби, которая при рождении весила всего 245 граммов, может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы", - говорится в пресс-релизе больнице.

Недоношенная девочка появилась на свет в декабре 2018 года. Преждевременные роды были вызваны серьезными осложнениями при беременности. Врачи сочли, что преждевременные роды необходимы, после того как они убедились, что ребенок не набирает вес, а жизни ее матери угрожает серьезная опасность.

Команда в медиков выхаживала девочку в течение пяти месяцев, - передает РИА Новости.

Сейчас ребенок здоров.