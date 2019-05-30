Госдума предложила выплачивать пенсии россиянам, заключившим договор с НПФ, с 55 - 60 лет

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте о пенсиях, который готовят депутаты. Согласно этому предложению, россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.

Аксаков уточнил, что депутатский законопроект о выплате пенсий россиянам, заключившим договор с НПФ, может вступить в силу уже в текущем году. По его словам, законопроект внесут в нижнюю палату парламента до конца мая и могут принять до конца весенней сессии — 28 июля, - пишут "Известия".

Представители Центробанка заявили, что в целом поддерживают этот документ.