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Жизнь и любовная драма Александра Фатюшина

29 мая 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Жизнь и любовная драма Александра Фатюшина

Александр Фатюшин - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, кумир тысяч советских женщин. На его счету более 60 киноработ и большое число ролей в спектаклях.

Фатюшин был разноплановым артистом, с легкостью перевоплощающимся в любого персонажа. Зачастую экранные образы вводят публику в заблуждение, ведь люди склонны переносить качества героев на самих актеров.

Однако в случае с Александром, персонажи кинолент и театральных постановок многое получали от него самого: благородство, честность, скромность... А жизнь и любовь Фатюшина в чем-то переплелись с его героями...

                        Подробности читайте в материале "Спид-Инфо"

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Жизнь и любовная драма Александра Фатюшина

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