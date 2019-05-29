Жизнь и любовная драма Александра Фатюшина

Александр Фатюшин - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, кумир тысяч советских женщин. На его счету более 60 киноработ и большое число ролей в спектаклях.

Фатюшин был разноплановым артистом, с легкостью перевоплощающимся в любого персонажа. Зачастую экранные образы вводят публику в заблуждение, ведь люди склонны переносить качества героев на самих актеров.

Однако в случае с Александром, персонажи кинолент и театральных постановок многое получали от него самого: благородство, честность, скромность... А жизнь и любовь Фатюшина в чем-то переплелись с его героями...