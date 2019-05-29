Севастопольский суд обязал городское правительство поднять со дна балаклавской бухты затонувшие суда. Работы должны быть выполнены до конца года, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. Отметим, что решение о подъеме с морского дна буксирного катера, плавпричала и рейдового водолазного катера было принято еще три года назад. Однако сравнительно недавно представитель севастопольских властей обратился в суд и попросил отсрочить проведение работ.

В своем заявлении чиновник указал, что закупочные мероприятия не удастся провести в срок, который был установлен судом. Также подъем плавсредств не предусмотрен экологической картой города в 2019 году.

Несмотря на это, суд отклонил просьбу заявителя, поскольку с момента принятия решения о подъеме судов прошло больше двух лет. Таким образом, соответствующие работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года.