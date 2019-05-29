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Севастопольский суд обязал городское правительство поднять со дна балаклавской бухты затонувшие суда

29 мая 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Севастопольский суд обязал городское правительство поднять со дна балаклавской бухты затонувшие суда

Севастопольский суд обязал городское правительство поднять со дна балаклавской бухты затонувшие суда. Работы должны быть выполнены до конца года,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. Отметим, что решение о подъеме с морского дна буксирного катера, плавпричала и рейдового водолазного катера было принято еще три года назад. Однако сравнительно недавно представитель севастопольских властей обратился в суд и попросил отсрочить проведение работ.

В своем заявлении чиновник указал, что закупочные мероприятия не удастся провести в срок, который был установлен судом. Также подъем плавсредств не предусмотрен экологической картой города в 2019 году.

Несмотря на это, суд отклонил просьбу  заявителя, поскольку с момента принятия решения о подъеме судов прошло больше двух лет. Таким образом, соответствующие работы должны быть выполнены до 31 декабря 2019 года.

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