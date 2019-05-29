На вокзалах Москвы из-за жары стали раздавать воду

Из-за жары в Москве на вокзалах и станциях столичного метрополитена начали раздавать питьевую воду. Всего вода раздается на 28 станциях метро Москвы и Московского центрального кольца.

"ЦППК раздает воду пассажирам на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах и станции Тушино", - сообщил в среду собеседник агентства ТАСС.

В московской подземке также заранее позаботились о закупке воды. По сообщению пресс-службы, в метро на 29 мая было запланировано раздать пассажирам порядка шести тысяч бутылок.