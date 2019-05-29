Космонавты обнаружили в отрытом космосе полотенце
29 мая 2019, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы вне графика в открытом космосе обнаружили и забрали со станции полотенце, которое провисело там около десяти лет. Отмечается, что его оставил один из российских космонавтов.
По данным Роскосмоса, предмет предназначен для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Уточняется, что он будет доставлен на Землю и передан специалистам для изучения.
"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", - сообщили в трансляции, которая проводится на сайте организации.
Ранее сообщалось, что космонавты вышли в открытый космос в среду, 29 мая, в 18.42 по московскому времени.