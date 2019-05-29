Космонавты обнаружили в отрытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы вне графика в открытом космосе обнаружили и забрали со станции полотенце, которое провисело там около десяти лет. Отмечается, что его оставил один из российских космонавтов.

Российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос

По данным Роскосмоса, предмет предназначен для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Уточняется, что он будет доставлен на Землю и передан специалистам для изучения.

"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", - сообщили в трансляции, которая проводится на сайте организации.

Ранее сообщалось, что космонавты вышли в открытый космос в среду, 29 мая, в 18.42 по московскому времени.