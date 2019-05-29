Известный профессор-криминалист о коварстве ЕГЭ

Единый государственный экзамен, который проходит в российских регионах, может быть опасен для здоровья. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, криминалист - Михаил Виноградов.

«Очень часто во время экзаменов подростки нервничают, перед самой сдачей ЕГЭ не ложатся спать. Все это отражается на нервной системе. Это серьезная психологическая нагрузка», -подчеркнул эксперт.

«В группе риска находятся те ученики, которые имеют хронические заболевания. На фоне стрессов все болезни обостряются, все может закончиться трагедий», - добавил Виноградов. Об этом пишет URA.RU