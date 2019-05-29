Левкин: Выгодоприобретателями от реновации будут все жители района

Стоимость квартир участников московской программы реновации вырастает примерно на треть, заявил в разговоре со СМИ руководитель департамента градостроительной политики российской столицы Сергей Левкин. Как объяснил чиновник, увеличение цены происходит благодаря тому, что жилье в комфортных новостройках ценится гораздо выше, чем в хрущевках. Кроме того, новые квартиры оказываются больше старых в среднем на 30%, что тоже влияет на капитализацию.

Цена однокомнатной квартиры увеличивается в среднем на 2,2 млн рублей, двухкомнатной - на 3,1 млн, трехкомнатной - на 3,9 млн, отметил Левкин, ставший собеседником «Московского комсомольца».

По словам главы департамента, в настоящее время в рамках претворения в жизнь программы реновации идет расселение 60 ветхих домов - их жители переезжают в новые квартиры в 36 многоэтажках. В новых квартирах выполнен ремонт комфорт-класса – чтобы начать там жить, достаточно только расставить мебель.

Сергей Левкин подчеркнул, что выгодоприобретателями от реновации станут не только те, кто переселились в новые квартиры, а все жители района. Они будут пользоваться новыми школами, детскими садами, поликлиниками и всей возводимой инфраструктурой. Также жители соседних домов смогут приходить в магазины, кафе, аптеки и мастерские, которые откроются на первых этажах новых зданий.

Как напомнил чиновник, еще до старта программы реновации горожане сами сформировали перечень домов, приняв участие в голосовании, которое не имело аналогов в мировой практике. «Власти пошли навстречу людям, и в итоге мы получили удивительные примеры того, как в реальности работают принципы гражданского общества», - заявил Левкин.

Кроме того, руководитель департамента развеял миф о том, что «лишние» квартиры в новых домах будут быстро распроданы приезжим, что, в свою очередь, неизбежно приведет к росту населения Москвы и снижению качества жизни в новых кварталах. По словам Сергея Левкина, большую часть квартир по программе реновации купят москвичи, в первую очередь – жители сносимых пятиэтажек или выходцы из соседних районов. В районах реновации с 2000 года почти не велось жилищное строительство. Там сформировался «отложенный спрос», который благодаря реализации программы будет удовлетворен.