Чем может грозить установка обновлённого Windows 10

Пользователи пожаловались, что после установки на компьютер Windows 10 May 2019 Update у них начались сбои в подключении к беспроводной локальной сети. Проблема связана с установкой старых драйверов Wi-fi.

На странице проблем для обновления Windows 10 от 2019 года Microsoft говорит, что существует проблема с «прерывистой потерей подключения к Wi-fi, а затем объясняет, что старые устройства испытывают потерю подключения из-за устаревшего руководства Qualcomn. Об этом пишет OANE.WS

Microsoft дает совет: установить обновлённый драйвер при первой возможности. Пользователь не будет получать майское обновление 2019 года, пока не его не установит.