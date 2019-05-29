В МВД сократили список потенциально опасных пород собак

В среду, 29 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из списка потенциально опасных пород собак было исключено более 50-ти позиций. Отмечается, что из 71 наименования осталось только 13.

"На основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, проект...доработан. С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных пород собак сокращен до 13 позиций", - передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Доработанный перечень размещён на сайте проектов нормативных правовых актов. Согласно документу в него вошли бразильский бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды и пр.