Юбилейная конференция ЮРПА начала работу

В олимпийском Сочи проходят мероприятия в рамках XXX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).

Под председательством Краснодарского края в городе-курорте конференция проводится впервые. Участие в ней принимают представители девяти региональных парламентов юга России. Олимпийская столица была выбрана площадкой для проведения Конференции не случайно – ее основным содержанием станут вопросы развития массового спорта.

Приветствуя делегации, Юрий Бурлачко отметил, что встреча в Сочи проходит в знаменательный для законодательных органов год.

- Для многих из нас этот год юбилейный. Мы отмечаем 25-летие наших законодательных органов. И большую часть этого срока, 18 лет со дня основания ЮРПА, наши парламенты прошли вместе. Сообща депутаты решали общие проблемы, приходили делом и советом на помощь друг другу. Мы друг у друга учились и делали это успешно. В каждом из наших регионов создан дееспособный институт представительной власти. Наработан уникальный массив законов, отражающий специфику субъектов. Достижения, которые сегодня есть у каждого региона, – это результат, в том числе нашей совместной работы в парламентской ассоциации, – резюмировал спикер ЗСК.

В рамках первого дня законодатели в комитетах обсуждают вопросы, которые станут основой повестки конференции. Планируется, что она будет включать около 60 инициатив, среди которых и обращения на федеральный уровень.

Кубанские депутаты представят восемь предложений, в том числе инициативы о создании в регионах условий для развития спорта шаговой доступности, об организации патриотического воспитания детей и молодежи в субъектах Российской Федерации, обращение к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиру Якушеву по вопросу совершенствования федерального законодательства в части повышения требований к управляющим компаниям.