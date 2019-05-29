Краснодарский край в тройке лидеров исполнительных производств по алиментщикам

Если говорить о социальных группах, то в отдельную категорию можно выделить плательщиков алиментов. Такие должники не всегда являются добровольными, исправными плательщиками, очень часто алиментные долги приходится взыскивать в принудительном порядке.

- Есть ли социальные группы, которые более склонны не платить, чем все остальные?

Если говорить о социальных группах, то в отдельную категорию можно выделить плательщиков алиментов. Такие должники не всегда являются добровольными, исправными плательщиками, очень часто алиментные долги приходится взыскивать в принудительном порядке. Считаю это аморальным, отказываться от уплаты денежных средств на содержание собственных детей!

- По каким причинам не платят?

Причин масса, от принципиальной, личной позиции, когда человек не согласен с решением суда и отказывается его исполнить. В этом случае он в праве оспаривать свой долг или его размер в вышестоящих инстанциях. Бывает, что должник попал в сложную жизненную ситуацию, но тогда ему тоже нужно в судебном порядке доказать наличие объективных причин и приостановить исполнительное производство.

- Можете ли вы назвать точную или хотя бы примерную цифру должников на Кубани?

На исполнении в УФССП России по Краснодарскому краю находится 2 650 000 исполнительных производств. С начала года на сегодняшний день уже взыскано около 9 млрд. руб.

Хочу отметить, что при этом средняя нагрузка на каждого судебного пристава – более 3000 исполнительных производств. Получается, что в среднем, каждый второй житель края является стороной производства.

- Какие методы воздействия на неплательщиков считаете самыми эффективными?

Классические меры: арест имущества, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, ограничение на право управление транспортными средствами, запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества и т.п.

Но не нужно ждать мер принудительного воздействия. Гораздо более эффективная тактика – проверять наличие долгов самостоятельно. Даже если они есть, не нужно бояться, нужно работать! Всегда есть возможность через судебную систему приостановить процесс принудительного взыскания, если у должника имеются объективные на то причины. Например, он лишился работы.

- Близится пора отпусков, но жители края не всегда знают, могут ли они себе позволить отдых за границей, многие сталкиваются с ограничением на выезд в связи с накопленными долгами! Как не попасть в список «невыездных»?

Традиционно, с наступлением сезона отпусков мы проводим информационно-разъяснительные компании «Узнай о своих долгах!», где популярно рассказываем как не оказаться в списке невыездных, как пользоваться общедоступным банком данных на сайте судебных приставов. По закону, если гражданин накопил долг свыше 30000р., то пристав вправе вынести ограничение на выезд в рамках действующего производства. Если же это социально-значимое производство, например взыскание алиментов, то и 10-тысечного долга хватит для того, чтобы получить такую меру наказания, как ограничение на выезд. На сегодняшний день в Краснодарском крае таких счастливчиков в кавычках 147 тыс. человек. Из них 22 тысячи – неплательщики алиментов.

- Средняя сумма задолженности сколько сегодня составляет?

Мы не можем говорить о средней сумме долга. К примеру, один гражданин задолжал 500 рублей, второй – больше сотни миллионов. Выводить средне арифметическое здесь некорректно.

- Граждан оповещают о долгах? Всегда ли они знают, кому и сколько задолжали?

Хотелось бы сразу отметить: прежде чем исполнительный лист поступит на исполнение в службу судебных приставов, гражданин (должник) проходит несколько судебных инстанций, поэтому долги не могут появиться внезапно.

То же самое касается административных штрафов. Уполномоченные органы делают всё, чтобы долг был оплачен добровольно. Не секрет, к примеру, что штрафы за нарушение правил дорожного движения в течение 20 дней можно оплатить с 50% скидкой. Более того, эти штрафы попадают в Службу судебных приставов лишь по прошествии двух-трех месяцев.

Так что, мы имеем дело лишь с лицами, не желающими добровольно исполнять решение суда.

Федеральная служба судебных приставов ведет активную просветительскую работу среди граждан. Несколько раз в год проводятся информационные акции «Узнай о своих долгах!», в рамках которых судебные приставы проводят дежурства в местах массового скопления граждан: торгово-развлекательных центрах, на площадях и центральных улицах городов, в залах вылета аэропортов.

Последнее имеет особую актуальность. Есть масса случаев, когда с граждан, оплативших всю сумму долга непосредственно перед вылетом экстренно снималось ограничение на право выезда за пределы РФ.

Но нужно понимать, что это крайние случаи. До такого лучше не доводить!

- Где самим можно узнать о долгах?

Прежде всего, это мобильное приложение ФССП. Его можно установить на любой смартфон и оперативно получать информацию о возбужденных исполнительных производствах.

На Интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов действует «Личный кабинет стороны исполнительного производства», в котором все процессуальные документы можно отслеживать в режиме он-лайн.

Также на сайте действует сервис «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и юридических, указав в поиске свои данные.

При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете получить информацию из «Банка данных исполнительных производств» через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства».

- Совершенствуются ли способы оплаты?

С 2018 года судебные приставы перешли на современные формы приема средств от граждан. Теперь каждый отдел судебных приставов оборудован переносным терминалом для электронной оплаты. Так что долги можно оплатить обычной банковской картой.

В целях сокращения коррупционных рисков мы рекомендуем оплачивать все долги электронным способом.

Сегодня оплатить долги можно самыми разнообразными способами, в том числе с помощью платежных систем или он-лайн банковских переводов. Квитанцию для самостоятельной оплаты можно сформировать прямо на официальном интернет-сайте Управления.

- Имеют ли сегодня приставы право без ведома гражданина снимать суммы штрафа? С кого и сколько?

В случае, если должник добровольно не погашает имеющуюся задолженность, она автоматически может быть списана с его банковского счета. Как правило, банк информирует об этом должника посредством СМС-сообщения.

После возбуждения исполнительного производства должнику предоставляется срок для добровольного исполнения. Если должник не воспользовался данным сроком, в отношении него предпринимаются меры принудительного взыскания, в том числе обращение взыскания на денежные

средства, на банковских счетах. Электронное взыскание административных штрафов – весьма эффективный инструмент. В УФССП России по Краснодарскому краю существуют два межрайонных отдела по взысканию штрафов специально уполномоченных органов: в Краснодаре и в Сочи. Электронное взыскание – основной инструмент работы этих отделов.

- Как взыскиваете долги с юридических лиц?

Для судебных приставов нет разницы между должниками – физическими лицами и юридическими лицами.

Вместе с тем, уклоняющиеся от исполнения решения суда руководители юридических лиц, в силу действующего законодательства, могут быть привлечены к уголовной ответственности, в частности, предусмотренной ст.315 часть 2 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Неплательщиков алиментов судебные приставы тоже наказывают по всей строгости закона, привлекая их к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. С 2016 года, перед тем, как привлечь должника к уголовной ответственности, стражи закона обязательно оформляют административный протокол, что является последним предупреждением.

- С кем больше всего проблем возникает и с какими видами долгов?

Сложно ответить, практически любой долг, который попадает на принудительное исполнение в службу судебных приставов, уже является проблемным! Ведь должник, не смотря на решение суда, отказался погасить свой долг добровольно…