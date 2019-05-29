Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Санкт-Петербург
29 мая 2019, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин сообщил, что запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на начало декабря. Отмечается, что первые транспортные средства направятся в Москву и Питер.
Ионин добавил, что в связи со степенью важности проекта на этих маршрутах могут быть использованы новые плацкартные и купейные вагоны, - сообщает РИА Новости
По его словам, уже к лету 2020 года через Керченский полив будут курсировать уже 11 поездов разной степени дальности, в том числе в Мурманск, Краснодар и Екатеринбург.
Отмечается, что Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.