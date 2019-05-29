Кровотечение из носа может быть одним из ярких признаков смертельной гипертонии

Врачи из Великобритании предупреждают, что кровотечение из носа может быть признаком смертельной гипертонии, особенно если такое состояние неоднократно повторяется.

Высокое кровяное давление на начальном этапе не причиняет какого-то особого дискомфорта, но без лечения может вызвать серьезные осложнения, вплоть до смертельной гипертонии.

Количество указанных случаев выше у пациентов с высоким кровяным давлением в анамнезе. Об этом пишет портал Актуальные новости.