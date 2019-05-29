Ученые экспериментируют: получится ли у них создать редкий вид аморфного льда?

Исследователи пытаются создать редкий вид аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории. Результаты исследования уже опубликованы в научном издании.

Один конкретный тип аморфного льда был впервые обнаружен в 1980-х годах: он образуется, при заморозке воды в экстремальных температурах и подтверждении огромному давлению. Изучая аморфный лед высокой плотности, ученые случайно создали последовательность форм кристаллического льда. Исследование показало, что аморфный лед не связан с жидкой водой, а скорее является прерванным превращением между двумя кристаллическими фазами, передает Dni24.com