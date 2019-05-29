Cолнечное затмение доказало правильность теорий Эйнштейна и опровергло данные Ньютона

В 1919 году солнечное затмение навсегда изменило данные о космосе. Космическое событие доказало правильность теорий Энштейна и опровергло данные Ньютона.

В 1915 году Альберт Эйнштейн выдвинул новую альтернативную теорию гравитации: Общая теория относительности. Чтобы проверить это в соответствии с теорией Ньютона, нужно было дождаться полного солнечного затмения. Ровно 100 лет назад выяснилось, что Эйнштейн был прав. Об этом пишет OANE.WS.