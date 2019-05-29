Научные сотрудники Аризоны рассказали о важности учить детей распоряжаться деньгами

Под руководством Эшли ЛеБарона , учёные подняли важность вопроса для родителей учить детей делиться деньгами, потому что им это поможет правильно распоряжаться финансами во взрослой жизни.

Родители должны учить детей не только делать сбережения, но и делиться деньгами. Мотивация может быть абсолютной разной: чувство религиозного долга, желание помочь нуждающимся, а также просто сделать близкому человеку подарок в ущерб собственным покупкам, передает Dni24.com

Важно чтобы родители научили своих детей быть щедрыми не только на словах, но и показывая это на собственном примере.