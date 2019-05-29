Мнение психолога: осознание смерти улучшает качество жизни

Американский психолог Джейсон Линдер пришёл к выводу, что осознание смерти может улучшать качество жизни. Это объясняется тем, что понимание ухода из жизни заставляет ее ценить и радоваться каждому новому дню.

По словам Линдера, осознание смерти – это мощная дверь в осознанность и благодарность. Когда человек понимает, что делает все в последний раз, то начинает наслаждаться даже самыми рутинными задачами. Об этом пишет Актуальные новости.

Специалист пришел к выводу, что оказавшись в сложной ситуации, необходимо сделать паузу, а затем представить, что вы близки к смерти. По мнению психолога, такое восприятие полностью изменит представление о жизни и улучшит её качество.