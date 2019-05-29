Собянин: Москва поможет реставрации Донского монастыря

Власти российской столицы помогут ускорить и продолжить реставрационные работы, которые осуществляются на территории Донского монастыря. Такое заявление во время осмотра реставрации в обители сделал Сергей Собянин.

Московский градоначальник отметил, что в монастыре «сделано многое, но предстоит немало». По словам Собянина, во время состоявшейся встречи с наместником монастыря преосвященным Фомой, епископом Бронницким, обсуждалась реставрация стен, башен, главного собора. Проведению работ будет активно помогать город, заявил Собянин. Также он выразил надежду на то, что в реставрации продолжит участвовать бизнес.

В настоящий момент на территории Донского монастыря проходит комплексная реставрация фасадов и интерьеров двух объектов. Это здание духовной семинарии у западных ворот и баня. Согласно графику работ, они должны закончиться до конца текущего года.

В то же время на деньги, выделенные из бюджета Москвы, осуществляется реставрация художественных надгробий некрополя Донского монастыря. Уже восстановлены 23 надгробия. Будущем летом планируется завершить реставрацию еще семи надгробий.

Комплексные реставрационные работы начались в монастыре шесть лет назад. За это время отреставрировали малый (старый) собор, церковь Архангела Михаила две из двенадцати башен монастыря. В 2019-м будет завершена реставрация еще двух.

Работы проводятся за счет собственных средств обители с привлечением средств федерального бюджета и казны Москвы.

С 2011-го в столице страны отреставрировали 1 тысячу 296 объектов культурного наследия, 85 памятников привели в порядок в этом году. Таким образом, количество памятников в Москве, которые находились в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза - с 1 тысячи 325 объектов в 2010-м до 248 в 2018-м, что составляет 6% от общего числа.

В 2019-м в городе должны отреставрировать еще около 200 памятников.