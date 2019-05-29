Мать вывела ребёнка из комы с помощью дезодоранта

Стало известно, что в Великобритании матери удалось вывести 13-летнего сына из комы с помощью его любимого дезодоранта. Отмечается, что в феврале этого года мальчик отправился с друзьями кататься на лодке и чуть не погиб из-за неумения плавать.

Уточняется, что Какпер упал за борт и провёл под водой более 20 минут, после чего был доставлен реанимацию на вертолете, - сообщает издание "Daily Mail".

Ребенок более трёх недель не реагировал ни на какие внешние раздражители, врачи опасались, что жизнь мальчика находится в огромной опасности.

Позже врачи предложили матери принести любимые гигиенические принадлежности сына, чтобы его помыть. Женщина распылила дезодорант Какпера возле его кровати и мальчик очнулся.

Сейчас мальчик находится в стабильном состоянии и называет дезодорант своим талисманом.