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Артем Артемьев: На Южном Урале большое количество предпринимателей

29 мая 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Артем Артемьев: На Южном Урале большое количество предпринимателей
Артем Артемьев, председатель областной организации «Опора России»

Артем Артемьев, председатель областной организации «Опора России», сегодня, 29 мая провел встречу с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».

 По словам Артема Артемьева, лучшего всего развит малый бизнес в таких городах, как Челябинск, Златоуст, Еманжелинск и Сатка. Кроме того, он уверен, что в Челябинской области, по сравнению с другими регионами, очень много предпринимателей, которых можно отнести к категории малого бизнеса. К сожалению, последние тенденции в экономике говорят о том, что с каждым годом их становится меньше. Этому способствует высокая конкуренция, высокие процентные ставки в банках и многие другие факторы.

 - Бизнесмен должен видеть определенные перспективы, чтобы пойти на все риски, которые можно получить в процессе предпринимательства, - говорит он.

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