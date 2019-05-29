Артем Артемьев: На Южном Урале большое количество предпринимателей

Артем Артемьев, председатель областной организации «Опора России», сегодня, 29 мая провел встречу с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».

По словам Артема Артемьева, лучшего всего развит малый бизнес в таких городах, как Челябинск, Златоуст, Еманжелинск и Сатка. Кроме того, он уверен, что в Челябинской области, по сравнению с другими регионами, очень много предпринимателей, которых можно отнести к категории малого бизнеса. К сожалению, последние тенденции в экономике говорят о том, что с каждым годом их становится меньше. Этому способствует высокая конкуренция, высокие процентные ставки в банках и многие другие факторы.

- Бизнесмен должен видеть определенные перспективы, чтобы пойти на все риски, которые можно получить в процессе предпринимательства, - говорит он.