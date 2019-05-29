Волынец объяснила снятие дверей в туалете школы во время ЕГЭ в Пензенской области

В школе города Заречный Пензенской области на время проведения единого государственного экзамена в туалетах сняли двери для того, чтобы выпускники не смогли списать. Школьники написали жалобы в соцсетях.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец назвала такие меры диверсией против страны и народа. Также это отрицательно скажется на психике школьников. Об этом сообщает НСН.

"Это все больше становится похоже на диверсию против нашей страны и нашего народа. Это ужасно, когда дети, скажем, не знают, по какому адресу они будут сдавать экзамен. Собираются около школы, в которой они учатся и потом их чуть ли ни вслепую ведут в место проведения этого экзамена, при этом демонстрируя полное недоверие детям, семьям, родителям. Ребенок начинает чувствовать себя каким-то преступником и нарушителем уже априори. Это огромный стресс", - заявила Волынец.