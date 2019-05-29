Демографы: как нужно поддерживать многодетную семью

Ввести в России еще одну субсидию для поддержки многодетной семьи предложила Общественная палата России. Как отмечают СМИ, за рождение третьего ребёнка в семье предложили выплачивать еще и «отцовский» капитал.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов высказался против «отцовского» капитала, пишет НСН.

«Этого абсолютно недостаточно для повышения рождаемости. Но любую выплату, которая выступает инструментом поддержки многодетной семьи, надо приветствовать. Как бы она ни называлась, на каком бы основании ни была введена. Однако если мы хотим подчеркнуть роль семьи, нам нужно уходить от «материнского» и «отцовского» капитала, сделать его просто «семейным». Зачем разделять мать, отца, в каком-то смысле их противопоставлять?» - рассказал эксперт.