Почётный адвокат: нужно наказывать матерей, бросивших детей в общественном месте, рублём

Наказывать безответственных матерей, бросивших детей в общественном месте, рублём предложила Почётный адвокат России Людмила Айвар.

По ее мнению, ужесточение уголовной ответственности не даст нужного результата, в то время как материальная мера может способствовать быстрому решению вопроса.

«Ужесточение наказания, уголовного, никогда никого не останавливало. Но есть другая мера — материальное наказание. Государство ежемесячно выплачивает матерям пособия. А когда мать оставляет ребёнка в общественном месте, наказание материальное не наступает. То есть, она становится свободным человеком в выборе своей стези. Конечно, с этим надо что-то делать с точки зрения ли общественной морали, с точки зрения ли закона», — отметила Айвар. Об этом сообщает НСН.