На Украине началась трансляция возвращения Саакашивили в Киев

Украинские масс-медиа начали трансляцию скандалиста Саакашвили. Накануне Зеленский вернул экс-политику украинское гражданство.

После лишения гражданство Саакашвили сначала прорвался на Украину, но потом его выдворили. Потом экс-губернатор Одесской области и экс-президент обещался вернуться на Украину, если Порошенко проиграет. Порошенко проиграл, но теперь уже Саакашвили не пустили пограничники: они выполняют решение суда.

Эта эпопея и превратила в интригу один только намек: «Саакашвили возвращается на Украину». Украинские масс-медиа начали интернет-трансляцию возвращения скандального политика.

«По последней информации, Саакашвили находится в аэропорту Варшавы», — сообщили авторы текста трансляции: «Экс-губернатор будет лететь рейсом №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). Отправляется рейс в 14:40, прибывает по расписанию в 17:15».

Пока это вся информация, которую сумели пересказать украинские журналисты к моменту написания текста. Они припомнили, что Саакашвили сообщил о получении свидетельства личности от консула.