Опубликован рейтинг самых востребованных в России профессий

В "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты накануне были опубликованы результаты опроса ВНИИ труда относительно самых востребованных профессий на территории РФ.

В данном опросе приняли участие около двадцати семи тысяч организаций. Аналитики выделили более тысячи самых необходимых специалистов, сообщает интернет-портал издания "Российская газета".

Самыми востребованными профессиями по мнению работодателей стали продавец-кассир и повар. Третье место этого рейтинга отводится преподавателям профессионального и дополнительного образования.

В пятерку также вошли юрист и специалист по социальной работе. Основными причинами высокой востребованности упомянутых выше профессий называются текучесть кадров и расширение производства.