Жители Подмосковья напуганы из-за гуляющей на поводке пумы

Мужчина с пумой на поводке по вечерам гуляет в поселке ВУГИ города Люберцы. Фотографии необычного животного были опубликованы в Instagram.

Как рассказали жители, дикую кошку зовут Марсель. Хозяева предоставляют ее в аренду для профессиональных фотосессий. Однако далеко не все жители одобряют дикого зверя. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

"Хорошая, пока кого-то не укусит. И есть большие вопросы о правомерности содержания дикого животного в домашних условиях (498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными»)", – отметил один пользователь.

За пуму заступился ее хозяин: "Мое животное ничем не отличается от ваших собачек и кошек".