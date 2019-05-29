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Плюс на минус: закон физических лиц администрации Волгограда

29 мая 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Плюс на минус: закон физических лиц администрации Волгограда

Декларации о доходах – это, конечно, не зарплатные ведомости. В декларацию попадают и суммы, полученные за реализованное имущество. А оно могло быть нажито ранее выполненным непосильным трудом. Но, как ни крути, доход чиновников администрации Волгограда не просто в разы, а в десятки раз больше дохода среднего волгоградца. И с каждым годом эта разница только увеличивается.

 

Самым богатым чиновником администрации Волгограда стал заместитель главы города Сергей Разумный, курирующий вопросы транспорта. Утвержденный на должность в октябре 2017 года, Разумный весь 2018-й работал в Волгограде и стоит заметить, значительно потерял по сравнению с предыдущим годом, когда он трудился в «Мострансавто». Потерял человек, а на работу не жалуется. Несмотря на то, что он сминусовал больше 20 миллионов, Разумный с доходом в 10,9 миллионов все равно удержал планку самого богатого в мэрии. Тем более что больше 11 миллионов за прошлый год, наоборот, прибавила его жена и принесла в семейную копилку 13,3 миллиона. Семья владеет земельными участками и домами, один из которых – на Кипре, квартирами и другими многочисленными объектами, среди которых есть лодочный ангар, эллинги для хранения катеров (супруг) и даже тепловые сети, склады, узлы связи канализации (супруга).

Другие руководители города «в плюсе». Глава Волгограда Виталий Лихачев добавил за 2018-й год больше двух миллионов и отчитался за 3,8 миллионов рублей. А вот его супруга потеряла более трех миллионов, но все равно заработала больше мужа – 18,7 миллионов. И недвижимости, земельных участков у неё больше, чем у супруга, а ещё есть доли во встроенно-пристроенных нежилых помещениях и в здании магазина. У мэра Волгограда нет в собственности автомобилей, только моторная лодка и мотоцикл «БМВ». Если ранее Лихачёв был известен среди байкеров, то теперь он дружит и с велоактивистами. Вот только велосипеды в декларации не попадают.

Прибавила за отчетный период и главный финансист администрации – заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова. Чуть более 600 тысяч. И отчиталась за годовой доход в 2,3 миллиона рублей. Ещё у неё в собственности по половине жилого дома в 270 квадратных метров и участка в 730 квадратных метров.

Курирующий ЖКХ города вице-мэр Евгений Тетерятник добавил чуть больше полмиллиона, и за отчетный период у него 2,6 миллиона рублей. Руководитель аппарата главы города Евгений Алтухов заработал около 2,3 миллиона рублей. Ответственный за дорожную сферу вице-мэр Владимир Сидоренко - 1,9 миллиона рублей. Вступивший в должность только в октябре 2018 года заместитель главы Андрей Лях (образование, культура, спорт) – 1,3 миллиона рублей.

В этом году выдвигалась общественная инициатива приравнять зарплаты чиновников администраций области и города к средним по области и городу. Напомним, средняя по Волгограду на сегодня – плюс-минус 30 тысяч рублей. Если плюс, то, по-видимому, не в последнюю очередь благодаря получкам чиновников. Но поддержки в руководящих кругах зарплатная инициатива почему-то не нашла.

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