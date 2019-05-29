СМИ рассказали о самом почитаемом у россиян старце

Самым почитаемым у россиян старцем СМИ назвали старца Илия - в миру Алексей Ноздрин. 87-летний схиархимандрит Илий является духовником патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Интернет-издание «Проект» написало, что священники познакомились в годы учебы в Ленинградской духовной академии. Илий жил в монастыре на Афоне и вернулся в Оптину пустынь в 2001 году. Тогда обитель в Калужской области была разрушена. Он дал благословление возрождать Оптину пустынь. Сейчас старец живет в подмосковной резиденции патриарха.

К старцу Илию высокопоставленные чиновники ездят для исцеления, утешения, получить советы и даже узнать политическое будущее. Один из иеромонахов рассказал, что старец Илий — экзорцист, он практиковал изгнание дьявола.

У старца Илия были связи за границей и опыт участия в зарубежных переговорах. По данным «Проекта» старец общался с представителями крупного донецкого бизнеса и летал в США перед объединением РПЦ с Русской православной церковью за рубежом.