Не стреляйте в депутата, он зарабатывает, как может

Будем последовательными. «Аргументы недели» в этом году публиковали материал о доходах членов Совета Федерации и депутатов Госдумы от Волгоградской области. Была статья и о заработках областных народных избранников. Отчитываться об этом их пока ещё предписывает закон, хотя уже и выдвигались предложения отменить эту обязанность. На прошлой неделе стали известны декларации депутатов городской думы Волгограда. Расскажем и о них.

Должность городского депутата в Волгограде интересна тем, что большинство народных избранников за эту свою работу денег в официальной кассе городской думы не получает. Почти у всех, за исключением нескольких топ-должностей, она общественная. Остальным – Советский Союз, когда депутаты Советов ходили за зарплатой по месту своей непосредственной работы – на завод, в колхоз, школу, больницу. Правда, многих из них по месту непосредственной работы в советские времена только в день зарплаты и видели.

Нынешним городским депутатам разрешается работать, позволено почти всё, и даже заниматься бизнесом. Надо заметить, их декларации пестрят суммами ничуть не меньшими, чем отчеты их «старших» товарищей – областных и госдумцев, а иногда и превосходят их значительно.

Больше других зарабатывает один из самых молодых депутатов Иосиф Ефремов. Он задекларировал доход в 29,5 миллионов рублей. Что не удивительно, ведь он – продолжатель династии похоронного дома «Память», и больше известен как сын вице-спикера регионального парламента Ирины Соловьевой. Кстати, сама она за 2018 год заработала меньше сына – только 22,5 миллиона рублей. Ефремов владеет шестью земельными участками общей площадью 2190090 квадратов, двумя жилыми домами (52,3 и 494,1 квадрата), двумя нежилыми зданиями (168,5 и 83,4 квадрата), а также квартирой в 26,1 квадрат. Из транспортных средств у Иосифа Иосифовича «Тойота Лэнд Крузер 200». И два экскаватора.

Следующие по доходам - Артем Глазунов (ЛДПР) - почти 28 миллионов рублей. А вот его старший брат-депутат Денис Глазунов менее удачлив в деньгах, и заработал всего 360 тысяч рублей. Заместитель председателя городского собрания Андрей Гимбатов отчитался за20 миллионов рублей. Председатель думского финансового комитета и так же сын известного в Волгограде финансиста Дмитрий Дильман записал в доход 16 миллионов рублей. Закрывает пятерку 15+ руководитель Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев, задекларировавший доход чуть выше 15 миллионов рублей.

В категории «до 10 миллионов» рублей идут Геннадий Кузнецов - 8 миллионов 914 тысяч рублей. Саро Багдасарян -8 миллионов 856 тысяч. Он же отметился целым парком дорожной техники: три трактора, три катка, два автогрейдера, два экскаватора, а также погрузчик, асфальтоукладчик и скрепер. Алексей Федотов – 6 миллионов 946 тысяч рублей. Олег Богатов в прошлом году прирос 6 миллионами 428 тысячами. Харизматичный депутат нескольких созывов Дмитрий Крылов задекларировал доход в 5 миллионов 583 тысячи.

В группе «недотянувших до 5 миллионов» Алексей Рыгин – 4 миллиона 827 тысяч. Там же коммунист Андрей Анненко - 4 миллиона 119 тысяч рублей. У него тоже есть два экскаватора, а ещё «Порше Каен», ГАЗ 322132, катер «Бавария БМВ». Единственный представитель от «Справедливой России» Сергей Шилин задекларировал 4 миллиона 251 тысячу. Депутаты Виталий Кривошеев – 3 миллиона 997 тысяч, Иван Никитин – 3 миллиона 807 тысяч, Андрей Поплавский - 2 миллиона 681 тысячу, Алексей Мастеров – 3 миллиона 630 тысяч.

Стоит отметить, что большинство городских депутатов располагаются в шкале от одного до полутора миллионов. Здесь однофамильцы Колесниковы. Виктор Колесников (из МЧС) заработал 1 миллион 497 тысяч. И первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников - 1 миллион 457 тысяч, более удачливая в деньгах его супруга отчиталась о 28 миллионах 940 тысячах. У Максима Логунова также 1 миллион 457 тысяч, у супруги получше, но не настолько, как у предыдущей госпожи – всего 5 миллионов 654 тысячи. Депутат Ирина Фомина – 1 миллион 466 тысяч, Зоя Заболотнева – 1 миллион 442 тысячи Олег Ярыгин – 1 миллион 387 тысяч. Лариса Тропкина -1 миллион 383 тысячи, Андрей Таев – 1 миллион 239 тысяч, Руслан Морозов - 1 миллион 200 тысяч,Илья Багров -1 миллион 169 тысяч, Андрей Биленко – 1 миллион 11 тысяч.

Из этого стройного ряда слегка выбился Алексей Волоцков -1 миллион 880 тысяч. Но он – и один из немногих, кто собирается в этом году штурмовать двери волгоградской областной думы.

И напоследок те, кому не покорился миллион. Алексей Зверев – 938 тысяч 341 рубль, Татьяна Минина - 898 тысяч 814 рублей, Дмитрий Никуйко – 775 тысяч 550 рублей, Олег Спицын - 602 тысячи 674 рубля, Илья Кравченко - 279 тысяч 542 рубля.

Председатель волгоградской городской думы Андрей Косолапов – два метра красоты, получающий зарплату из кассы гордумы, за 2018 год заработал 2 миллиона 138 тысяч рублей. Кроме двух квартир, скромной площадью в 46,2 и 44,8 квадрата – сложно с его ростом жить в таких метрах, но вероятно, там высокие потолки – в собственности у Косолапова аптека с любимым размером в 46,1 квадрата.