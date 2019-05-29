Волжская ГЭС больше воды не обещает

Жители поселков в Волго-Ахтубинской пойме могут рассчитывать только на небесную канцелярию, которая ниспошлёт им дожди. На чиновников «РусГидро» больше надежды нет.

Дождливое лето – не самая желанная погода для Волгограда, но только оно теперь спасет пойму от засухи, наполнит ерики и колодцы водой. Пик половодья на Волге пройден, и Волжская ГЭС смогла обеспечить максимальный среднесуточный расход в 25 000 м3/с только на период с 3 по 7 мая. После этого началось постепенное снижения сброса и сейчас расход воды идет примерно на уровне 5 000 м3/c. Все затворы водосбросной плотины закрыты, пропуск воды производится только через гидроагрегаты.

Директор Волжской ГЭС Сергей Бологов объяснил, что продление максимальных сбросов воды могло привести к осушению Куйбышевского водохранилища. Прогнозы гидрологов не оправдались, и объемов воды в Куйбышевском водохранилище и в притоках, чтобы продлить сбросы с большей интенсивностью, нет. В дни пиковых сбросов пришлось даже прибегнуть к запасам Волгоградского водохранилища.